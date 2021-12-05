Принцеса Нідерландів Беатрікс заразилася коронавірусом: що відомо

Наприкінці наступного місяця принцесі виповниться 84 роки.

Принцеса Беатрікс, колишня королева Нідерландів, самоізолювалася після того, як отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це із посиланням на нідерландську Державну інформаційну службу (RVD) в суботу, 4 грудня, повідомляє Eindhovens Dagblad.

Зазначається, що принцесу, якій наприкінці наступного місяця виповниться 84 роки, перевірили на коронавірус після скарг на незначний нежить.

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За даними видання, зараз вона перебуває у замку Дракенстейн, розташованому неподалік села Лаге-Вуурше в муніципалітеті Баарн, і "дотримується правил життя людей, які мають позитивний результат тесту".

Минулого понеділка екскоролева Нідерландів повернулася із Кюрасао, де перебувала із робочим візитом. Під час виступу на острові принцеса Беатрікс розповіла, що вже отримала бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Зауважується, що нідерландська принцеса у червні цього року перенесла операцію через холестеатому лівого вуха.

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