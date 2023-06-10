Шольц планирует позвонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен уже в ближайшее время пообщаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на съезде Немецкой протестантской церкви в Нюрнберге, пишет Sky News.

По словам Шольца, ранее он уже говорил с главой Кремля Путиным. Впрочем, "планирует сделать это снова в ближайшее время".

Канцлер говорит, что во время переговоров призывает диктатора РФ вывести свои войска с территории Украины.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что возобновит диалог с Путиным "в нужное время", когда для такого разговора появятся условия. Он выразил мнение, что с диктатором можно будет возобновить контакты даже после нынешнего фактически полного прекращения отношений из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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