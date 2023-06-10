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В Одессе просто на побережье будут подрывать мины, прибитые с Херсонщины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Одессе просто на побережье будут подрывать мины, прибитые с Херсонщины

В Одессе на побережье будут взрывать мины, прибитые из Херсона. / Фото: defence-ua.com

На одесском побережье прибитые к берегу мины из Херсонской области будут подрывать на месте.

Мины из затопленной части Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС, которые прибивает течением к пляжам Одессы, будут уничтожаться сразу на месте. Их транспортировка на полигон – невозможна.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

"Вдоль побережья фиксируются предметы, вынесенные течением в море с затопленных территорий Херсонской области. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни их количество будет увеличиваться. Наиболее опасны речные мины. Они небольшие по размеру и могут быть незаметными в море. Их разминирование невозможно, поэтому будет совершаться подрыв на месте", — сказал Труханов.

Он отметил, что из-за этого усилена охрана правопорядка вдоль одесского побережья. Все местные и государственные службы вовлечены в ликвидацию последствий, вызванных подрывом Каховской ГЭС.

В Одессе продолжает действовать запрет на посещение пляжей и купание в море.

Напомним, в Одесской области в Черном море фиксируют последствия экоцида: в море плавает мусор и трупы животных.

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Дата публикации
Просмотры
659
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