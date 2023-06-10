В Херсоне приостановили эвакуацию: россияне обстреливают город

В субботу, 10 июня, в Херсоне снова приостановили эвакуацию мирного населения. оккупанты наносят удары по городу.

Об этом сообщила заместитель главы ОВА Ольга Малярчук.

"Эвакуация людей снова приостановлена. Р@сня плотно кроет артой", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. В результате волонтеры получили ранения. Травмированы двое волонтеров, которым 52 и 25 лет.

Также 8 июня во время эвакуации Херсона кафиры совершили обстрел. Число пострадавших во время эвакуации гражданских возросло до 18, один человек погиб.

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