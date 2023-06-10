Оккупанты снова ударили по Херсону: ранены волонтеры

Сегодня, 10 июня, российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. В результате волонтеры получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления. Их доставили в больницу, сейчас медики оказывают раненым необходимую помощь", — написал он.

Напомним, 8 июня во время эвакуации жителей города из Херсона, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты совершили террористический обстрел. Количество пострадавших во время эвакуации гражданских возросло до 18, один человек погиб.

После того, как оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в затопленных регионах на правом берегу Днепра работают волонтеры, а также спасатели. Эвакуация происходит под звуки взрывов.

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