"ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении почти на 1,5 км" — Череватый

Вооруженные силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении до 1400 метров.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона "Единые новости".

Череватый подчеркнул, что украинские воины продолжают наносить удары по врагу, пользуясь ротацией окупантов.

«За эти сутки удалось на разных участках продвинуться до 1400 метров», – проинформировал он.

В то же время армия РФ пытается избивать по украинским подразделениям: нанесено 8 авиаударов и 330 раз производились обстрелы ствольной реактивной артиллерией.

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"В общей сложности произошло шесть боеприкосновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 кафиров, 236 получили ранения, одного взяли в плен. Уничтожили также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 3 бронеавтомобиля, гаубицу 6 ZALA, 8 складов боеприпасов и 7 автомобилей, которые подвозили боеприпасы и оружие», — подчеркнул Череватый.

Также в последние 48 часов Вооруженные силы проводят военные операции в регионах восточной и южной Украины.

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