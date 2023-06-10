"ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении почти на 1,5 км" — Череватый

Украинские воины продолжают наносить удары по врагу, пользуясь ротацией окупантов.
Вооруженные силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении до 1400 метров.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона "Единые новости".
Череватый подчеркнул, что украинские воины продолжают наносить удары по врагу, пользуясь ротацией окупантов.
«За эти сутки удалось на разных участках продвинуться до 1400 метров», – проинформировал он.
В то же время армия РФ пытается избивать по украинским подразделениям: нанесено 8 авиаударов и 330 раз производились обстрелы ствольной реактивной артиллерией.
"В общей сложности произошло шесть боеприкосновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 кафиров, 236 получили ранения, одного взяли в плен. Уничтожили также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 3 бронеавтомобиля, гаубицу 6 ZALA, 8 складов боеприпасов и 7 автомобилей, которые подвозили боеприпасы и оружие», — подчеркнул Череватый.
Также в последние 48 часов Вооруженные силы проводят военные операции в регионах восточной и южной Украины.
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