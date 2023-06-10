Из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема

По состоянию на утро субботы, 10 июня, из Каховского водохранилища в результате взрыва дамбы россиянами утекло 62% его объема – 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м. Он продолжает снижаться.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По его словам, сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва ГЭС уже составляет более 55 млрд гривен. Министр называет критическую ситуацию в национальных парках. ведь под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

Вода с водохранилища сравняла с водным зеркалом Национальный природный парк "Нижнеднепровский", а Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод. Из-за подрыва дамбы ГЭС подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

Как сообщалось, в Черном море в Одесской области плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили и трупы животных. Начинается мор рыбы. Вода несет мины и боеприпасы. Море превращается в свалку и кладбище животных.

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