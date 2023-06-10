В Украине обнаружили редкого паука: укус опасен

Его заметили в Одесской области.
В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", впервые появился редкий паук. Речь идет о черной толстоголовке (Eresus moravicus).
Об этом сообщила администрация парка.
"Он впервые зафиксирован учеными на территории нацпарка. Ранее считалось, что в Украине проживает только Eresus collari. Однако ревизия коллекций и поступление нового материала подтвердили присутствие у нас еще одного вида", — говорится в сообщении.
Эти виды имеют фенологические отличия – kollari – активные осенью, moravicus – весной и в начале лета.
"Будьте внимательны и смотрите под ноги. Ни одно животное не нападет первым, пока не почувствует от вас угрозы", — подчеркивают в заповеднике.
Укус таких пауков очень опасен, но не смертелен. Яд вызывает сильную боль и онемение вокруг места укуса, которое длится 3-6 дней.
Как сообщалось, масштабные паводки, вызванные разрушением Каховской ГЭС, могут привести к уничтожению природного ареала обитания некоторых видов. Катастрофа может привести к уничтожению популяции эмуранчика Фальц-Фейна.