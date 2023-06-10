В Украине обнаружили редкого паука: укус опасен

Его заметили в Одесской области.

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", впервые появился редкий паук. Речь идет о черной толстоголовке (Eresus moravicus).

Об этом сообщила администрация парка.

"Он впервые зафиксирован учеными на территории нацпарка. Ранее считалось, что в Украине проживает только Eresus collari. Однако ревизия коллекций и поступление нового материала подтвердили присутствие у нас еще одного вида", — говорится в сообщении.

Эти виды имеют фенологические отличия – kollari – активные осенью, moravicus – весной и в начале лета.

"Будьте внимательны и смотрите под ноги. Ни одно животное не нападет первым, пока не почувствует от вас угрозы", — подчеркивают в заповеднике.

Укус таких пауков очень опасен, но не смертелен. Яд вызывает сильную боль и онемение вокруг места укуса, которое длится 3-6 дней.

Как сообщалось, масштабные паводки, вызванные разрушением Каховской ГЭС, могут привести к уничтожению природного ареала обитания некоторых видов. Катастрофа может привести к уничтожению популяции эмуранчика Фальц-Фейна.

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