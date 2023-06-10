Экс-жена Дзидзьо очаровала стройной фигурой в платье с экстрамальным разрезом

Экс-жена Дзидзьо, певица SLAVIA очаровала поклонников нежным образом.

На днях Ярослава Хома (настоящее имя SLAVIA) приняла участие в благотворительном мероприятии, которое проходило в Национальном театре им. Марии Заньковецкой во Львове. Артистка выступила со своими песнями.

Для мероприятия исполнительница выбрала красивое платье-комбинацию, с вышитым цветами топом и полупрозрачным платьем с высокими разрезами. Образ SLAVIA дополнила вечерним макияжем и красивой прической.

SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

В свою очередь, поклонники певицы забросали ее комплиментами: "красавица", "прекрасная украиночка", "наш цветочек", "очень красивая".

Напомним, Дзидзьо, он же Михаил Хома и певица SLAVIA, она же Ярослава Хома, пробыли в браке 20 лет. О разводе экс-влюбленные объявили в апреле 2021 года. Детей у экс-пары нет. Бывшие супруги разошлись вполне спокойно, поделив общее имущество и не обливая грязью друг друга. Более того, эк-влюбленные до сих пор поддерживают дружеские отношения.

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