Ученые выяснили, сколько на самом деле весит Млечный Путь

Авторы нового исследования представили максимально точное, как они полагают, значение массы нашей галактики.

Об этом пишет Phys.

Один из способов оценить массу Млечного Пути состоит в том, что следует исследовать движение звезд в нашей галактике. Большинство звезд вращается по круговой орбите вокруг галактического центра. Поэтому можно использовать скорость звезды и расстояние ее от центра галактики, чтобы определить массу внутри ее орбиты.

Используя зависимость скорости от расстояния, можно получить так называемую кривую вращения. Именно измерение кривой вращения и в Млечном Пути, и в других галактиках позволило ученым выяснить, что они имеют гораздо большую массу, чем можно получить, наблюдая за звездами. Благодаря этому астрономы пришли к выводу, что большинство масс галактик составляет темная материя.

В настоящее время ученые знают, что большинство массы Млечного Пути не сосредоточено в центре, а простирается дальше посредством галактического гало. Его массу можно вычислить с помощью кривой вращения, но также с помощью наблюдений за шаровыми звездными скоплениями.

Эти скопления представляют собой компактную группу звезд, связанных гравитацией, которые двигаются по галактике как единственный объект. Измерение их движения помогает измерить массу галактического гало.

Как показывает исследование, масса Млечного Пути составляет 1 триллион масс Солнца, плюс-минус несколько сотен миллиардов солнечных масс.

Ранее ученые заявили, что из центра Млечного Пути повторяющиеся сигналы и, возможно, представители внеземной цивилизации таким образом хотят заявить о себе.

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