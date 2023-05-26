Компания Ричарда Брэнсона успешно отправила людей в космос - видео

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic совершила свой пятый испытательный полет в суборбитальное пространство. Таким образом, уже в июне должны начаться полноценные полеты в космос с туристами.

Об этом пишет Daily Mail.

Полет в суборбитальное пространство на высоту почти 90 км (считается, что это еще не совсем космос, начинающийся на уровне 100 км над Землей) стал первой миссией Virgin Galactic с июля 2021 года.

В четверг, 25 мая, с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико прошел старт двух самолетов Virgin Galactic. Управляли этими космическими самолетами по два пилота компании, а на борту VSS Unity находились 4 сотрудника компании. В миссии приняли участие 8 человек.

Издание пишет, что пилоты и пассажиры космического самолета находились в состоянии невесомости в течение 3 минут и смогли увидеть черноту космоса в иллюминаторах.

Полноценных полетов в космос от Virgin Galactic ожидают около 800 туристов, купивших свои билеты уже давно. Первые билеты продавались по цене 200 тысяч долларов, сейчас они стоят уже 450 тысяч долларов.

Ранее ученые предупредили, что по мере того, как космический туризм становится все более распространенным явлением, неизбежно, что некоторые искатели острых ощущений будут заниматься сексом на орбите, но зачатие ребенка в космосе может иметь непредсказуемые результаты.

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