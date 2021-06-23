10 ярких пар носков Джастина Трюдо

Его неординарный стиль точно внес каплю разнообразия в скучную и стереотипную мужскую политическую моду.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - один из самых стильных политиков, ведь всегда носит идеально подобранные и сшитые костюмы, которые дополняет стильными галстуками, запонками и белыми рубашками. Но больше всего миру Трюдо все же запомнился другим своим необычным аксессуаром - яркими носками. Они бывают с геометрическими рисунками, любимыми персонажами из фильмов, в цветную полоску и даже с принтом в виде флага Канады.

Такая мелочь, как носки, заставили весь мир говорить не о заявлениях Трюдо или о его политической деятельности, а о том, в каких носках он появится на публике в следующий раз, и о том, являются ли они частью "модной дипломатии". Возможно, канадский премьер-министр носит носки с рисунками просто потому, что ему это нравится. Но все же его стиль внес разнообразие в тусклую, серую, скучную и стереотипную мужскую политическую моду.

Мы же собрали 10 самых ярких и необычных пар, в которых Джастин появлялся на различных политических мероприятиях и интервью.

Getty Images

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Getty Images

Associated Press

Getty Images

Associated Press

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