10 яскравих пар шкарпеток Джастіна Трюдо

Його неординарний стиль точно вніс краплю різноманітності у нудну і стереотипну чоловічу політичну моду.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо один з найстильніших політиків, адже завжди носить ідеально підібрані і зшиті костюми, які доповнює стильними краватками, запонками і білими сорочками. Але найбільше світу Трюдо все ж запам'ятався іншим своїм незвичайним аксесуаром — яскравими шкарпетками. Вони у прем'єр-міністра бувають з геометричними малюнками, улюбленими персонажами з фільмів, в кольорову смужку і навіть у прапор його країни.

Така дрібниця, як шкарпетки змусили весь світ говорити не про заяви Трюдо чи про його політичну діяльнысть, а про те, в яких шкарпетках він з'явиться на публіці наступного разу, і чи є вони частиною "модної дипломатії". Можливо, канадський прем'єр-міністр носить шкарпетки з малюнками просто тому, що йому це подобається. Але все ж його стиль вніс різноманітність в тьмяну, сіру, нудну і стереотипну чоловічу політичну моду.

Ми ж зібрали 10 найяскравіших і незвичайних пар, у яких Джастін з'являвся на різних політичних заходах та інтерв'ю.

Getty Images

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Getty Images

Associated Press

Getty Images

Associated Press

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