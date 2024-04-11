"Бенфика" с Трубиным одолела "Марсель" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (видео)

"Орлы" заработали минимальное преимущество перед ответным поединком.
"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на своем поле обыграла "Марсель" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:1.
Португальский клуб вышел вперед на 16-й минуте встречи – отличился Рафа Силва.
На старте второго тайма "орлы" удвоили свое преимущество – на 52-й минуте точный удар нанес Анхель Ди Мария.
На 67-й минуте "провансальцы" сократили отставание – Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал выход один на один с Трубиным. Однако на большее сил у французского клуба не хватило.
Отметим, что Трубин вышел в стартовом составе лиссабонцев и отыграл весь матч.
Обзор матча "Бенфика" – "Марсель"
Ответный поединок между "Марселем" и "Бенфикой" состоится в четверг, 18 апреля, во Франции.
Победитель пары "Бенфика" – "Марсель" в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли "Ливерпуль" – "Аталанта".
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