Днепр-1 – ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 6-го тура чемпионата Украины между днепровским и черкасским клубами.

В воскресенье, 3 сентября, "Днепр-1" и ЛНЗ встретятся в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок пройдет на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Перед этим матчем днепряне с 4 очками занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Однако у "Днепра-1" остаются две игры в запасе.

В активе ЛНЗ три балла и предпоследняя, 15-я позиция.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – ЛНЗ из Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

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