Дніпро-1 – ЛНЗ: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 6-го туру чемпіонату України між дніпровським і черкаським клубами.

У неділю, 3 вересня, "Дніпро-1" та ЛНЗ зустрінуться в матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Перед цим матчем дніпряни з 4 очками посідають 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Однак у "Дніпра-1" залишаються дві гри в запасі.

В активі ЛНЗ три бали і передостання, 15-та позиція.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – ЛНЗ з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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