"Интер" разгромил "Лацио" и вышел в финал Суперкубка Италии (видео)

В решающем матче за трофей "нерадзурри" сыграют с "Наполи".

"Интер" разбил "Лацио" в полуфинале Суперкубка Италии. Поединок в саудовском Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль" завершился со счетом 3:0 .

"Нерадзурри" вышли вперед на 17-й минуте встречи – Маркус Тюрам забил после передачи Федерико Димарко.

В начале второго тайма миланский клуб укрепил свое преимущество – Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 49-й минуте.

В конце игры подопечные Симоне Индзаги довели дело до разгрома – на 87-й минуте Давиде Фраттези отправил третий мяч в ворота римлян, воспользовавшись пасом Генриха Мхитаряна.

На 89-й минуте "Лацио" имел возможность ответить, но гол Чиро Иммобиле был отменен из-за игры рукой.

В финале Суперкубка Италии "нерадзурри" встретятся с "Наполи", который в первом полуфинале одержал разгромную победу над "Фиорентиной" (3:0). Решающий матч состоится в понедельник, 22 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим триумфатором Суперкубка Италии является "Интер". В прошлом году "нерадзурри" завоевали этот трофей, разбив "Милан".

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