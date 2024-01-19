"Інтер" розгромив "Лаціо" та вийшов до фіналу Суперкубка Італії (відео)

У вирішальному матчі за трофей "нерадзуррі" зіграють з "Наполі".

"Інтер" розбив "Лаціо" в півфіналі Суперкубка Італії. Поєдинок у саудівському Ер-Ріяді на стадіоні "Аль-Авваль" завершився з рахунком 3:0 .

"Нерадзуррі" вийшли вперед на 17-й хвилині зустрічі – Маркус Тюрам забив після передачі Федеріко Дімарко.

На початку другого таймі міланський клуб зміцнив свою перевагу – Хакан Чалханоглу реалізував пенальті на 49-й хвилині.

Наприкінці гри підопічні Сімоне Індзагі довели справу до розгрому – на 87-й хвилині Давіде Фраттезі відправив третій м'яч у ворота римлян, скориставшись пасом Генріха Мхітаряна.

На 89-й хвилині "Лаціо" мав можливість відповісти, але гол Чіро Іммобіле було скасовано через гру рукою.

У фіналі Суперкубка Італії "нерадзуррі" зустрінуться з "Наполі", який у першому півфіналі здобув розгромну перемогу над "Фіорентиною" (3:0). Вирішальний матч відбудеться у понеділок, 22 січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним тріумфатором Суперкубка Італії є "Інтер". Торік "нерадзуррі" завоювали цей трофей, розбивши "Мілан".

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