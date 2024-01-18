"Наполи" одержал разгромную победу и стал первым финалистом Суперкубка Италии (видео)

"Партенопейцы" разобрались с "Фиорентиной" и сразятся за трофей в главном матче.

"Наполи" разгромил "Фиорентину" в полуфинальном матче Суперкубка Италии. Поединок в саудовском Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль" завершился со счетом 3:0 .

На 22-й минуте игры неаполитанский клуб вышел вперед благодаря точному удару Джованни Симеоне.

Через шесть минут "фиалки" могли отыграться, но гол Лукаса Бельтрана был отменен из-за офсайда.

В конце первого тайма "Фиорентина" имела еще один отличный шанс сравнять счет, однако на 44-й минуте Нанитамо Иконе не реализовал пенальти.

Под занавес матча подопечные Вальтера Маццарри сняли вопрос о победителе. Дубль оформил Алессио Дзербин, который вышел на замену на 81-й минуте. 24-летний итальянский нападающий отличился голами на 84-й и 86-й минутах.

Обзор матча "Наполи" – "Фиорентина"

Таким образом, "Наполи" вышел в финал Суперкубка Италии, где 22 января сыграет против победителя второго полуфинала между "Интером" и "Лацио", который состоится 19 января.

Напомним, действующим триумфатором Суперкубка Италии является "Интер". В прошлом году "нерадзурри" завоевали этот трофей, разбив "Милан".

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