Испания - Франция: онлайн-трансляция финала Лиги наций

На кону - трофей второго в истории розыгрыша турнира.

В воскресенье, 10 октября, сборные Испании и Франции поборются за трофей Лиги наций УЕФА-2020/21.

Финальный матч турнира состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания - Франция.

Напомним, победителем первого в истории розыгрыша турнира Лиги наций стала сборная Португалии. В финале 9 июня 2019 года Роналду и Ко обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.

В полуфиналах Испания победила Италию со счетом 2:1, а Франция совершила феерический камбэк в игре с бельгийцами - 3:2.

со счетом а Франция совершила в игре с бельгийцами - 10 октября в 16:00 команды Италии и Бельгии в Турине посоревнуются в поединке за третье место.

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