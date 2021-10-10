Іспанія - Франція: онлайн-трансляція фіналу Ліги націй

На кону - трофей другого в історії розіграшу турніру.
У неділю, 10 жовтня, збірні Іспанії та Франції позмагаються за трофей Ліги націй УЄФА-2020/21.
Фінальний матч турніру відбудеться в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок гри - о 21:45 за київським часом.
ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія - Франція.
Нагадаємо, переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй стала збірна Португалії. У фіналі 9 червня 2019 року Роналду і Ко обіграли команду Нідерландів з рахунком 1:0.
- У півфіналах Іспанія перемогла Італію з рахунком 2:1, а Франція здійснила феєричний камбек у грі з бельгійцями - 3:2.
- 10 жовтня о 16:00 команди Італії та Бельгії в Турині позмагаються в поєдинку за третє місце.