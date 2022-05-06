Определились финалисты Лиги Европы-2021/22

За трофей в финале будут бороться "Айнтрахт" и "Рейнджерс".

По результатам ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/22 стали известны клубы, которые сыграют в финале турнира.

Обладатель трофея определится в противостоянии между командами "Айнтрахт" и "Рейнджерс".

В полуфиналах команда из Франкфурта выбила лондонский "Вест Хэм", а шотландцы оставили позади "РБ Лейпциг".

Финальный матч Лиги Европы-2021/22 состоится 18 мая в Севилье (Испания).

Напомним, что вчера стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Читайте также:

Ярмоленко не спас: "Вест Гэм" в крайне эмоциональном матче вылетел из Лиги Европы

Безумный камбек: "Реал" пробился в финал Лиги чемпионов

Покоритель Эмиратов: Ребров выиграл первый трофей с "Аль-Айном"