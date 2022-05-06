Определились финалисты Лиги Европы-2021/22

За трофей в финале будут бороться "Айнтрахт" и "Рейнджерс".
По результатам ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/22 стали известны клубы, которые сыграют в финале турнира.
Обладатель трофея определится в противостоянии между командами "Айнтрахт" и "Рейнджерс".
В полуфиналах команда из Франкфурта выбила лондонский "Вест Хэм", а шотландцы оставили позади "РБ Лейпциг".
Финальный матч Лиги Европы-2021/22 состоится 18 мая в Севилье (Испания).
Напомним, что вчера стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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