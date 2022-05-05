Определились финалисты Лиги конференций-2021/22

В решающем сражении за трофей сразятся "Фейеноорд" и "Рома".
По результатам ответных матчей 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/22 стали известны клубы, которые сыграют в финале турнира.
Обладатель трофея определится в противостоянии между командами "Фейеноорд" и "Рома".
В полуфиналах нидерландцы выбили французский "Олимпик", а "волки" оставили позади "Лестер Сити".
Финал Лиги конференций-2021/22 состоится 25 мая на Национальном Арене в Тиране (Албания).
Напомним, что вчера стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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