Определились финалисты Лиги конференций-2021/22

В решающем сражении за трофей сразятся "Фейеноорд" и "Рома".

По результатам ответных матчей 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/22 стали известны клубы, которые сыграют в финале турнира.

Обладатель трофея определится в противостоянии между командами "Фейеноорд" и "Рома".

В полуфиналах нидерландцы выбили французский "Олимпик", а "волки" оставили позади "Лестер Сити".

Финал Лиги конференций-2021/22 состоится 25 мая на Национальном Арене в Тиране (Албания).

Напомним, что вчера стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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