Визначилися фіналісти Ліги конференцій-2021/22

У вирішальній битві за трофей позмагаються "Феєнорд" та "Рома".

За результатами матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2021/22 стали відомі клуби, які зіграють у фіналі турніру.

Володар трофею визначиться у протистоянні між командами "Феєнорд" та "Рома".

У півфіналах нідерландці вибили французький "Олімпік", а "вовки" лишили позаду "Лестер Сіті".

Фінал Ліги конференцій-2021/22 відбудеться 25 травня на "Націонал Арені" у Тирані (Албанія).

Нагадаємо, що вчора стали відомі фіналісти Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Читайте також:

Божевільний камбек: "Реал" пробився до фіналу Ліги чемпіонів

Футболісти "Динамо" та герой Євро-2020 вирушили до розташування збірної України

Підкорювач Еміратів: Ребров виграв перший трофей з "Аль-Айном"