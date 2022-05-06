Визначилися фіналісти Ліги Європи-2021/22

За трофей у фіналі будуть боротися "Айнтрахт" та "Рейнджерс".

За результатами матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2021/22 стали відомі клуби, які зіграють у фіналі турніру.

Володар трофею визначиться у протистоянні між командами "Айнтрахт" та "Рейнджерс".

У півфіналах команда з Франкфурта вибила лондонський "Вест Гем", а шотландці лишили позаду "РБ Лейпциг".

Фінальний матч Ліги Європи-2021/22 відбудеться 18 травня у Севільї (Іспанія).

Нагадаємо, що вчора стали відомі фіналісти Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

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