ПСЖ одержал победу над "Реалом Сосьедад" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Парижане обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча перед ответной игрой.

ПСЖ обыграл "Реал Сосьедад" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без голов. А вот в начале второго тайма парижане вышли вперед – на 58-й минуте после подачи с углового Маркиньос выполнил скидку на дальнюю штангу, где Килиан Мбаппе добил мяч в сетку.

На 71-й минуте подопечные Луиса Энрике удвоили свое преимущество – Брэдли Баркола на левом фланге получил передачу от Фабиана Руиса, протянул мяч в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Обзор матча ПСЖ – "Реал Сосьедад"

Ответный матч между "Реалом Сосьедад" и ПСЖ состоится 5 марта в Испании.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

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