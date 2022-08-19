Усик – Джошуа: онлайн-видеотрансляция боя

Смотрите вживую второй поединок между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) встретятся в реванше.

В поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

Сражение состоится на арене Jeddah Super Dome в Джидде, Саудовская Аравия, которая может вместить до 40 тысяч зрителей. Ориентировочное время начала – в 23:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция второй дуэли между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Читайте также:

Посетил взвешивание в вышиванке и шароварах: Усик оказался более десяти килограммов легче Джошуа перед реваншем (видео)

Скандал перед реваншем Усик – Джошуа: команда британца хотела отстранить украинского судью, который будет работать на втором бою

Щемный жест: Усик организовал посещение боя с Джошуа украинским военным, уговорившим его ехать на реванш