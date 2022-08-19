Усик - Джошуа: онлайн-відеотрансляція бою

Дивіться наживо другий поєдинок між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрінуться у реванші.

У поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

Битва відбудеться на арені Jeddah Super Dome в Джидді, Саудівська Аравія, яка може вмістити до 40 тисяч глядачів. Орієнтовний час початку - о 23:00 за київським часом.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція другої дуелі між українцем та британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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