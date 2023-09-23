Заря – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире центральный поединок 8-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 24 сентября, "Заря" и "Днепр-1" сыграют в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на стадионе "Украина" во Львове. Начало встречи – в 15:00.

После шести сыгранных матчей "Заря" с 5 очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" с 6 очками после пяти поединков размещается на 12-й позиции в чемпионате Украины.

Из-за неудовлетворительных результатов луганчане и днепряне успели сменить тренеров по ходу нынешнего сезона. Валерий Кривенцов заменил Ненада Лалатовича на посту наставника "Зари", а Юрия Максимов возглавил "Днепр-1" после того, как Александр Кучер ушел в отставку.

Отметим, что в прошлом сезоне обе команды стали призерами Премьер-лиги: "Днепр-1" выиграл серебряные награды, а "Заря" – бронзовые.

Добавим, что на этой неделе луганский клуб сыграл вничью с бельгийским "Гентом" в стартовом туре группового этапа Лиги конференций.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Днепр-1" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

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Украинский футбол на ТВ: где смотреть Заря – Днепр-1 и другие матчи 8-го тура УПЛ