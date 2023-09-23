Зоря – Дніпро-1: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі центральний поєдинок 8-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 24 вересня, "Зоря" та "Дніпро-1" зіграють у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Україна" у Львові. Початок зустрічі – о 15:00.

Після шести зіграних матчів "Зоря" з 5 очками посідає лише 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" з 6 очками після п'яти поєдинків розташовується на 12-й позиції в чемпіонаті України.

Через незадовільні результати луганці та дніпряни встигли змінити тренерів під час нинішнього сезону. Валерій Кривенцов замінив Ненада Лалатовича на посаді керманича "Зорі", а Юрія Максимов очолив "Дніпро-1" після того, як Олександр Кучер пішов у відставку.

Зазначимо, що минулого сезону обидві команди стали призерами Прем'єр-ліги: "Дніпро-1" виграв срібні нагороди, а "Зоря" – бронзові.

Додамо, що цього тижня луганський клуб зіграв унічию з бельгійським "Гентом" у стартовому турі групового етапу Ліги конференцій.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Зоря" – "Дніпро-1" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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Український футбол на ТБ: де дивитися Зоря – Дніпро-1 та інші матчі 8-го туру УПЛ