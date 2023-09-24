"Интер" одолел команду Коваленко и вышел в единоличные лидеры Серии А (видео)

Миланский "Интер" обыграл "Эмполи" украинца Виктора Коваленко в выездном матче 5-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 0:1 .

Единственный гол гости забили в начале второго тайма. Автором победного результативного удара на 51-й минуте стал итальянский защитник Федерико Димарко.

Отметим, что Коваленко попал в заявку "Эмполи" на эту игру, но провел весь поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

Для команды Симоне Индзаги это пятая подряд победа на старте нового сезона Серии А. "Нерадзурри" с 15 очками единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая "Милан" на три балла.

"Эмполи" в этом сезоне еще не набирал очков и после пяти поражений подряд находится на последней позиции.

В следующем туре "Интер" примет "Сассуоло", а команда Коваленко дома сыграет с "Салернитаной". Оба матча состоятся 27 сентября.

Напомним, посреди этой недели "Интер" в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с "Реалом Сосьедад" (1:1).

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