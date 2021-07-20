Без любимых сериалов: в мире произошел сбой Netflix

Больше всего жалоб поступает из США.
Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе онлайн-кинотеатра Netflix.
Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.
Сбои начались в ночь на 20 июля. Больше всего жалоб поступает от граждан США.
41% пользователей жалуются на соединение с сервером, 33% испытывают проблемы с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.
Заметим, что компания Netflix была основана в 1997 году, ее штаб-квартира находится в Калифорнии. С 2013 года Netflix занимается производством фильмов, сериалов и телепрограмм.
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