Без любимых сериалов: в мире произошел сбой Netflix

Без любимых сериалов: в мире произошел сбой Netflix

Больше всего жалоб поступает из США.

Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе онлайн-кинотеатра Netflix.

Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.

Сбои начались в ночь на 20 июля. Больше всего жалоб поступает от граждан США.

41% пользователей жалуются на соединение с сервером, 33% испытывают проблемы с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.

Также читайте Меган Маркл создаст для Netflix приключенческий мультсериал: что известно

Заметим, что компания Netflix была основана в 1997 году, ее штаб-квартира находится в Калифорнии. С 2013 года Netflix занимается производством фильмов, сериалов и телепрограмм.

Читайте также:

Чем интересны новинки от "Netflix" "В ее глазах" и "Улица светлячков" — "Киновлог"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку