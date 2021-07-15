Меган Маркл создаст для Netflix приключенческий мультсериал: что известно

Анимационный фильм "Жемчужина" расскажет историю 12-летней девочки Перл.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл создаст для видеосервиса Netflix приключенческий мультсериал о 12-летней девочке, которая будет искать вдохновение в историях выдающихся женщин.

Об этом со ссылкой на заявление продюсерской компании Archewell Productions от среды, 14 июля, сообщает AFP.

Известно, что анимационный фильм будет называться "Жемчужина".

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"Как и многие другие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы", — поделилась Маркл.

Отмечается, что герцогиня Сассекская выступит в качестве исполнительного продюсера сериала. Над его созданием также будут работать режиссеры Дэвид Ферниш (известен по ленте "Рокетмен"), Кэролайн Сопер ("Шерлок Гномс") и Лиз Гарбус ("Пропавшие девушки").

Ранее принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл анонсировали первый проект своей многомиллионной сделки с видеосервисом Netflix — документальный сериал "Сердце непобеждённых" (Heart of Invictus).

В интервью с Опрой Уинфри принц Гарри уверял, что никогда не планировал создавать контент для потоковых сервисов вроде Netflix или Spotify, однако его семье не хватало средств после выхода из королевской фамилии. Впрочем, в Daily Telegraph заявляют, что пара уже в 2019 году обсуждала создание контента для сервиса потокового видео Quibi.

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