Испания выдворила 25 российских дипломатов

Российских дипломатов высылают из ряда стран ЕС.

Власти Испании в связи с военными преступлениями военных РФ в Украине, высылает из своей страны 25 российских дипломатов и сотрудников посольства.

Об этом сегодня, 5 апреля, сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес после еженедельного заседания Кабмина, пишет Financial Post.

"Мы решили выдворить российских дипломатов и сотрудников из российского посольства в Испании, представляющих угрозу интересам и безопасности нашей страны", – сказал министр МИД Испании.

Впрочем, по информации издания, российского посла среди выдворенных дипломатов нет.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство Дании высылает из страны 15 российских дипломатов. Также Швеция выдворила трех российских дипломатов из-за шпионажа. И еще одна страна – Италия решила выслать 30 российских дипломатов.

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