Іспанія видворила 25 російських дипломатів

Російських дипломатів висилають з низки країн ЄС.

Влада Іспанія у зв'язку з воєнними злочинами військових РФ в Україні, висилає зі своєї країни 25 російських дипломатів і співробітників посольства.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес після щотижневого засідання Кабміну, пише Financial Post.

"Ми вирішили видворити російських дипломатів і співробітників з російського посольства в Іспанії, які представляють загрозу інтересам і безпеці нашої країни", – сказав міністр МЗС Іспанії.

Утім, за інформацією видання, російського посла серед видворених дипломатів, немає.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд Данії висилає з країни 15 російських дипломатів. Також Швеція видворила трьох російських дипломатів через шпигунство. І ще одна країна - Італія вирішила вислати 30 російських дипломатів.

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