Дощі і потепління: прогноз погоди в Україні на середу, 6 квітня

Дощі і потепління: прогноз погоди в Україні на середу, 6 квітня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У середу, 6 квітня, в Україні очікується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних, північних, вночі місцями і в центральних та Харківській областях ітиме невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни до 7°, вдень 8-13° тепла, у південно-західних областях 12-17°, в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 6 квітня вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

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