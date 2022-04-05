Арестович про мирний договір: "Це буде угода на наших умовах"

Арестович про мирний договір: "Це буде угода на наших умовах"

Олексій Арестович також повідомив, коли закінчиться активна фаза бойових дій в Україні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що активна фаза бойових дій в Україні має закінчитись десь до середини квітня.

Про це він заявив 5 квітня в ефірі Національного телемарафону.

Він також додав, що є два виходи із ситуації: або ліквідація всіх російських окупантів, або підписання мирної угоди.

"Ну подивимося, що буде і як. Я чесно вам скажу, я би дуже хотів знищити їх всіх до одного. Але при цьому завжди треба пам'ятати про ціну, яку ми заплатимо за це: серед військових, серед цивільних. Тому можлива мирна угода, на якомусь етапі буде виходом для нас. Одне можу сказати – це буде мирна угода на наших умовах. Ми продиктуємо їм умови", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що ситуація у Макарові, Бородянці та інших містах може бути ще гіршою.

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