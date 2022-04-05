Арестович о мирном договоре: "Это будет соглашение на наших условиях"

Арестович о мирном договоре: "Это будет соглашение на наших условиях"

Алексей Арестович также сообщил, когда закончится активная фаза боевых действий в Украине.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что активная фаза боевых действий в Украине должна закончиться до середины апреля.

Об этом он заявил 5 апреля в эфире Национального телемарафона.

Он также добавил, что есть два выхода из ситуации: либо ликвидация всех российских оккупантов, либо подписание мирного соглашения.

"Ну посмотрим, что будет и как. Я честно вам скажу, я бы очень хотел уничтожить их всех до одного. Но при этом всегда нужно помнить о цене, которую мы заплатим за это: среди военных, среди гражданских. Поэтому возможно мирное соглашение, на каком-то этапе будет выходом для нас. Одно могу сказать – это будет мирное соглашение на наших условиях. Мы продиктуем им условия", — подчеркнул Арестович.

Напомним, Арестович сообщил, что ситуация в Макарове, Бородянке и других городах может быть еще хуже.

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