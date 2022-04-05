"Давайте быть трезвыми": Арестович объяснил, почему не может быть капитуляции России

По словам советника Ермака, существует только два выхода завершения войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что о капитуляции России не может быть и речи.

Об этом он заявил 5 апреля в эфире национального телемарафона.

"Давайте быть трезвыми. Ну никакой капитуляции РФ быть не может. Потому что, для того чтобы наступать умело, нужно очень тяжелого оружия, которого нам не хватает. Для того, чтобы наступать, нужно иметь преимущество на отдельных участках от 3-х до 3-х до 6. Потом мы поменяемся с ними местами: наши танки будут идти вперед, а они обстреливают нас из кустов.Хотя мы на своей земле, мы делаем наступление на много более сложное особое [неразборчиво].И вот так взять на большое ядерное государство, не так просто, как нам бы всем хотелось.

Мы, безусловно, уже одержали стратегическую победу. Мы одержали оперативную победу на 6 участках. И можем сказать следующее: сейчас они практически пытаются только взять Мариуполь и совершить всякие "козни" в зоне ООС. А наступали они по всей Украине, от печки до юга. Это означает, что они в ближайшие две недели закончатся окончательно. Они передают последнюю часть с Дальнего Востока и больше резервов у них нет", – пояснил Арестович.

Советник главы ОП также отметил, что война может завершиться только по двум сценариям.

"Существуют только два выхода из этого: либо мирное соглашение, либо они становятся на месте просто, потому что не в состоянии продолжать наступление. Для нас второй вариант более выгоден, потому что у нас есть соответствующие преимущества: это наша земля, на нас работает народ, на нас нас будет работать погода и так далее. Но, чтобы реализовать это преимущество, от нас требуется еще месяц, не меньше", — подчеркнул он.

Напомним, Арестович рассказал, когда закончится активная фаза боевых действий.

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