Когда к Путину придет наказание: Арестович описал ход событий

Он заверил, что совершение военных преступлений российскими войсками в Украине не могло совершаться без приказа от Москвы.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович убежден, что президента России Владимира Путина настигнет наказание, в частности, за военные преступления в Украине.

Об Арестовиче сказал в прямом эфире общего информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Безусловно, нужен отдельный специальный суд по преступлениям в Украине, как когда-то – по бывшей Югославии. А там уже дойдет до выдачи Путина. Потому что по простой логике, по простым логическим фактам, военные не смогли это совершить (военные преступления – ред.) без команды из Москвы высшей", — подчеркнул советник главы ОП.

Он пояснил, что такие военные преступления, как совершили в Украине, возможны в случае потери военными их командования или же в случае прямого приказа от центральной власти в Москве.

"Почему? Потому что такие преступления возможны только в двух случаях. Первый – это когда вооруженные силы потеряли управление и командиры просто не руководят подразделениями. Но все те, кто был в Буче – это элитные подразделения – очень ловко и удачно отошли, по всем правилам военной науки. Значит, управление было сохранено. А если управление не было сохранено, эти преступления поощрялись командованием. А ведь мы знаем, что такое централизованная российская машина. Что командующий группировкой, генерал-лейтенант какой-то не мог отдать такой приказ, если бы не было команды от Москвы. То есть на свой страх и риск он бы не сделал этого", – объяснил советник главы президентского офиса.

Напомним, ранее Арестович сообщил, что преступления оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле — "это далеко не все".

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