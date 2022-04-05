Коли до Путіна прийде покарання: Арестович описав перебіг подій

Він запевнив, що скоєння воєнних злочинів російськими військами в Україні не могло відбуватися без наказу від Москви.

Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович переконаний, що президента Росії Володимира Путіна спіткає покарання, зокрема, за воєнні злочини в Україні.

Про Арестович сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Безумовно, потрібен окремий суд спеціальний по злочинах в Україні, як колись – по колишній Югославії. А там уже дійде до видачі Путіна. Тому що за простою логікою, за простими логічними фактами, військові не змогли це скоїти (воєнні злочини – ред.) без команди з Москви вищої", – наголосив радник голови ОП.

Він пояснив, що такі воєнні злочини, які були скоєні в Україні, можливі у разі втрати військовими їхнього командування або ж у разі прямого наказу від центральної влади в Москві.

"Чому? Тому що такі злочини можливі лише у двох випадках. Перший – це коли збройні сили втратили управління і командири просто не керують підрозділами. Але всі ті, хто був у Бучі – це елітні підрозділи – дуже вправно і вдало відійшли, за всіма правилами військової науки. Значить, управління було збережено. А якщо управління не було збережено, ці злочини заохочувались командуванням. А ми ж знаємо, що таке централізована російська машина. Що командувач угруповання, генерал-лейтенант якийсь не міг віддати такий наказ, якби не було команди від Москви. Тобто на свій страх і ризик він би не зробив цього", – пояснив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, що злочини окупантів у Бучі, Ірпені та Гостомелі – "це далеко не все".

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