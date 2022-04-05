Влада Чернігова закликає мешканців міста та області поки не повертатися додому

Чаус наголосив, як тільки буде безпечно повернутися, про це повідомлять жителям області та міста.

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликає жителів міста та області ще не повертатися додому.

Про це він повідомив на офіційній сторінці у Telegram.

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"Зараз ми дивимося на той трафік, який є, бачимо щире бажання мешканців Чернігова повернутися до своїх домівок. Є багато запитів, дзвінків, повідомлень щодо повернення. Не треба цього зараз робити. Чернігів ми відбудуємо, але на це треба час. Зараз є велика проблема з комунікаціями міста, які на багатьох ділянках міста знищені. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше ми його відновимо", - зазначив Чаус.

Посадовець наголосив, як тільки буде безпечно і будуть відновлені комунікації для проживання, обласна влада повідомить про це жителів.

"Коли комунікації будуть відновлені і буде можливість повернутися, ми обов'язково про це скажемо. Питання щодо того, що ми їдемо відбудовувати, ми відбудуємо усі разом, та давайте розпочнемо з комунікацій. Їх є кому відновлювати, є відповідні служби, і, дай Боже, вони це зроблять відносно швидко наскільки це можливо у цих умовах", - сказав очільник області.

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