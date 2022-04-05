Как побороть страх изнасилования

Психолог Марина Диденко рассказала, как избавиться от навязчивых мыслей.

В последние дни фото из освобожденных от оккупантов Бучи, Ирпеня, Гостомеля стали нашей большой болью. Истории уцелевших внушают ужас. Ибо то, что там происходило, иначе как адом назвать нельзя. Изнасилование, убийства, пытки мирных жителей, мародерство… Это делали русские лица в человеческом облике. Ибо людьми этих изуверов назвать невозможно. Но они все еще сеют смерть на нашей земле. Насилуют женщин, девушек и даже маленьких детей.

В последнее время на консультациях у меня несколько раз был запрос, как преодолеть страх потенциального изнасилования, как освободиться от навязчивых мыслей "это может случиться со мной". Об этом говорить очень непросто, но очень нужно.

Чрезмерный страх стать жертвой изнасилования или подвергнуться какому-либо жестокому нападению называется аграфобией. Но когда мы говорим о фобии, то имеем в виду иррациональный страх, а в условиях войны все страхи рациональны и реальны.

Мы не умеем предвидеть будущее и не знаем, что произойдет завтра, и эти мысли могут существенно ухудшить наше состояние здесь и сейчас. Поэтому, если вы сейчас находитесь в городе или селе, где условно безопасно, нет окупантов, но вас преследует страх возможного изнасилования, в первую очередь, вы должны ответить себе: почему это с вами не произойдет. Знаю, звучит странно, но единственное, что мы можем делать с навязчивыми мыслями – это не прогонять их, а "действовать" логично, искать аргументы "против". Продумайте хотя бы три пункта.

Далее, когда эти опасения снова нарисуются внутри вас, повторяйте свои аргументы, можно даже вслух. Это поможет приструнить ваш страх, не позволит ему управлять вашей жизнью.

Также уменьшите хотя бы на время просмотр визуального и текстового контента об этих преступлениях, не помогайте своей психике оживлять страшные картинки. Однако не ослабляйте свои социальные и романтические контакты. Проговорите с партнером/партнершей, что на данный момент может создать вам дополнительное чувство безопасности во время сексуального контакта или другого взаимодействия.

Используйте все известные вам техники для уменьшения тревоги: дыхания, заземления, самообъятия и т.д. Помните: бояться – нормально, остерегаться – это предусмотрительно, но позволять страху управлять своей жизнью опасно!

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