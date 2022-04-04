Франция вслед за Германией выдворила ряд дипломатов России

В заявлении МИД говорится, что "первой ответственностью Франции всегда есть обеспечение безопасности французов и европейцев".

Франция вслед за Германией высылает несколько десятков российских дипломатов из-за зверств российских солдат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

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"Франция приняла решение о высылке ряда российских сотрудников, имеющих дипломатический статус, действия которых противоречат интересам нашей безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Нашей первой ответственностью всегда является обеспечение безопасности французов и европейцев ", – говорится в заявлении МИД страны.

В то же время точное количество сотрудников дипломатического ведомства не уточняется, однако, по данным источника AFP, речь идет о 35 россиянах.

Ранее Германия заявила о высылке нескольких десятков российских дипломатов со своей территории. В МИДе России пообещали отреагировать на решение Германии.

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