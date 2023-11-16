"Испугался опасности": президента Австрии укусила собака лидера Молдовы (видео)

Мая Санду извинилась за то, что произошло.
Австрийский президент Александр Ван дер Беллен посетил Кишинев. Там с лидером произошел неприятный инцидент – его укусила собака молдавской главы Маи Санду.
Об этом пишет Realitatea.
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Глава Австрии Александр Ван дер Беллен покинет Кишинев с забинтованной рукой. Дело в том, что его укусила собака президентки по кличке Кодруц. Санду сразу извинилась, объяснив, что вокруг было много людей, и пес, очевидно, испугался какой-то опасности.
На следующих встречах с главой парламента Игорем Гроссом и премьер-министром Дорином Речаном Александр Ван дер Беллен появлялся уже с забинтованной рукой.
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