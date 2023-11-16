Адский штурм на Бахмутском направлении: уникальное видео с поля боя

На видео зафиксированы боевые действия, которые вели бойцы 3-й роты 2-го штурмбата.
В Сети опубликовано видео боя на Бахмутском направлении, которое вели украинские штурмовики с врагом, десантировавшись с боевой машины.
Соответствующие кадры появились в четверг, 16 ноября, в Telegram-канале 3-й штурмовой бригады.
На видео зафиксированы боевые действия, которые вели бойцы 3-й роты 2-го штурмбата.
В выжженной снарядами лесополосе штурмовики с боем заняли вражеские окопы и отстреливали российскую пехоту, пока оккупанты не отступили.
Для создания видео были использованы уникальные кадры из нательной камеры GoPro от командира штурмовой группы, бойца Макара.
Напомним, ранее в Сети были опубликованы уникальные архивные кадры освобождения Андреевки на Бахмутском направлении. Бойцы взвода "Мирон" 2-й роты 2-го штурмбата выполняли огневую зачистку и прочесывали территорию.
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