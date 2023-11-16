Адский штурм на Бахмутском направлении: уникальное видео с поля боя

На видео зафиксированы боевые действия, которые вели бойцы 3-й роты 2-го штурмбата.

В Сети опубликовано видео боя на Бахмутском направлении, которое вели украинские штурмовики с врагом, десантировавшись с боевой машины.

Соответствующие кадры появились в четверг, 16 ноября, в Telegram-канале 3-й штурмовой бригады.

На видео зафиксированы боевые действия, которые вели бойцы 3-й роты 2-го штурмбата.

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В выжженной снарядами лесополосе штурмовики с боем заняли вражеские окопы и отстреливали российскую пехоту, пока оккупанты не отступили.

Для создания видео были использованы уникальные кадры из нательной камеры GoPro от командира штурмовой группы, бойца Макара.

Адский штурм на Бахмутском направлении

Напомним, ранее в Сети были опубликованы уникальные архивные кадры освобождения Андреевки на Бахмутском направлении. Бойцы взвода "Мирон" 2-й роты 2-го штурмбата выполняли огневую зачистку и прочесывали территорию.

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