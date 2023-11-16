Пекельний штурм на Бахмутському напрямку: унікальне відео з поля бою

На відео зафіксовано бойові дії, які вели бійці 3-ї роти 2-го штурмбату.

У Мережі опубліковано відео бою на Бахмутському напрямку, який вели українські штурмовики із ворогом, десантувавшись із бойової машини.

Відповідні кадри з’явилися в четвер, 16 листопада, у Telegram-каналі 3-ї штурмової бригади.

На відео зафіксовано бойові дії, які вели бійці 3-ї роти 2-го штурмбату.

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У випаленій снарядами лісосмузі штурмовики з боєм зайняли ворожі окопи та відстрілювали російську піхоту, допоки окупанти не відступили.

Для створення відео було використано унікальні кадри з натільної камери GoPro від командира штурмової групи, бійця Макара.

Пекельний штурм на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, раніше у Мережі було опубліковано унікальні архівні кадри зі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку. Бійці взводу “Мирон” 2-ї роти 2-го штурмбату виконували вогневу зачистку та прочісували територію.

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