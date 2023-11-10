Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські штурмовики показали зачистку Андріївки біля Бахмута: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1398
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські штурмовики показали зачистку Андріївки біля Бахмута: відео

Зачистка звільненої Андріївки на Донеччині / Фото: скриншот з відео

Навіть під розбитими господарськими спорудами українські воїни знаходили “нори” ворога.

У Мережі опубліковано унікальні архівні кадри зі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку. 

Відео з’явилося в п’ятницю, 10 листопада, в Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

Бійці взводу “Мирон” 2-ї роти 2-го штурмбату виконували вогневу зачистку та прочісували територію.

Навіть під розбитими господарськими спорудами українські воїни знаходили “нори” ворога з боєкомплектом, у деяких ховалися окупанти.

"Доля останніх — або полон, або ліквідація", - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Українські штурмовики показали зачистку Андріївки біля Бахмута

Українські штурмовики показали зачистку Андріївки біля Бахмута

Нагадаємо, два місяці тому Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області. Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1398
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація