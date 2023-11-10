Українські штурмовики показали зачистку Андріївки біля Бахмута: відео

Навіть під розбитими господарськими спорудами українські воїни знаходили “нори” ворога.
У Мережі опубліковано унікальні архівні кадри зі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку.
Відео з’явилося в п’ятницю, 10 листопада, в Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.
Бійці взводу “Мирон” 2-ї роти 2-го штурмбату виконували вогневу зачистку та прочісували територію.
Навіть під розбитими господарськими спорудами українські воїни знаходили “нори” ворога з боєкомплектом, у деяких ховалися окупанти.
"Доля останніх — або полон, або ліквідація", - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.
Нагадаємо, два місяці тому Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області. Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.
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