Українські штурмовики показали зачистку Андріївки біля Бахмута: відео

Навіть під розбитими господарськими спорудами українські воїни знаходили “нори” ворога.

У Мережі опубліковано унікальні архівні кадри зі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку.

Відео з’явилося в п’ятницю, 10 листопада, в Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

Бійці взводу “Мирон” 2-ї роти 2-го штурмбату виконували вогневу зачистку та прочісували територію.

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Навіть під розбитими господарськими спорудами українські воїни знаходили “нори” ворога з боєкомплектом, у деяких ховалися окупанти.

"Доля останніх — або полон, або ліквідація", - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Українські штурмовики показали зачистку Андріївки біля Бахмута

Нагадаємо, два місяці тому Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області. Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.

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