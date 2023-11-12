Бої на Бахмутському напрямку: на окремих ділянках відбуваються “гойдалки”

Російська окупаційна армія намагається атакувати з обох флангів на Бахмутському напрямку, то займаючи, то знову втрачаючи окремі позиції. При цьому шквал артилерійського вогню з боку росіян став меншим, ніж був торік.

Про це у неділю, 12 листопада, повідомив в ефірі національного телемарафону пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

За його словами, ситуація непроста, оскільки ворожі війська діють як на північному, так і на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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“На напрямку Хромового відбуваються такі гойдалки - деякі позиції, то ворог займає, то ми їх відбиваємо. На південному фланзі також тривають бої, ворог намагається відновити втрачене становище. Вони контратакують Кліщіївку, Андрївку. Також тривають бої за залізницю. Вже є деякі досягнення, коли окремі позиції ми беремо остаточно”, - відзначив Олег Калашніков.

Речник артбригади зазначив, що шквал артилерійського вогню з боку росіян став меншим і назвав дві причини цього.

“Перша вагома причина, - це те, що вони вже витратили дуже велику кількість боєприпасів, які в них були, минулого року. Загалом вони витратили минулого року 11 млн снарядів. Цього року ця цифра досягає 4 млн. Тобто справних боєприпасів у них менше. Вони зараз зі складів своїх, з баз дістають ті боєприпаси, які треба поновлювати”, - сказав він.

Окрім того, за його словами, Сили оборони України у великій кількості уже знищили і продовжують знищувати ворожу вантажну техніку.

“Тобто саме ту техніку, яка доставляє цей боєкомплект як на фронт, так і безпосередньо на вогневі позиції”, - уточнив Калашніков.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські загарбники з новими силами відновили наступальні операції. Таке загострення почалося від минулого тижня.

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