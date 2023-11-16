"Злякався небезпеки": президента Австрії вкусив собака лідерки Молдови (відео)

Мая Санду перепросила за те, що сталося.

Австрійський президент Александер Ван дер Беллен завітав до Кишинева. Там із лідером трапився неприємний інцидент – його вкусив собака молдавської очільниці Маї Санду.

Про це пише Realitatea.

Президента Австрії у Кишиневі вкусив собака

Подробиці

Глава Австрії Александер Ван дер Беллен залишить Кишинів із забинтованою рукою. Річ у тім, що його вкусив собака президентки Молдови на прізвисько Кодруц. Санду одразу попросила вибачення, пояснивши, що навколо було багато людей і пес, вочевидь, злякався якоїсь небезпеки.

На наступних зустрічах із головою парламенту Ігорем Гросу та прем'єр-міністром Доріном Речаном Александер Ван дер Беллен з'являвся вже із забинтованою рукою.

Александер Ван дер Беллен та Ігор Гросу / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Гросу

Александер Ван дер Беллен і Дорін Речан / Фото з фейсбук-сторінки Доріна Речана

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